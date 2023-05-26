Фредерик Вассёр рассказал о стратегии развития болида «Феррари»

«Обновления, планируемые к этапу в Имоле, будут установлены на болиде в уже Монако. Но их будет довольно сложно оценить из-за особенн

В Барселоне, определённо, будут представлены некоторые другие обновления. Но мы не планируем менять болид каждые пять гонок.

Мы будем привносить небольшие обновления каждую гонку. Поэтому я не хочу сказать, что скорость болида на этапе в Барселоне покажет весь наш потенциал. После него у нас будет немного обновлений в Монреале, потом следующий пакет – в Великобритании или Австрии.