Хельмут Марко жестко ответил Ральфу Шумахеру на слова про Мика

«У меня нет проблемы с фамилией Шумахер. Для меня Михаэль Шумахер — величайший гонщик и я общаюсь с Ральфом на постоянной основе. Он путает только одно — наша команда основывается на конкретных показателях, а не на маркетинге», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Ранее Ральф обвинил Хельмута в том, что у него проблемы с фамилией Шумахер: «Похоже, у Марко проблемы с фамилией Шумахер или лично с Миком. В противном случае я вообще не понимаю, почему переговоры в конечном счёте не состоялись. Ведь не следует забывать, что у «Ред Булл» не очень сильный рынок в Германии. И, окажись Шумахер в их команде, положительный эффект был бы гарантирован»