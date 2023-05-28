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Хельмут Марко жёстко ответил Ральфу Шумахеру на слова про Мика

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко по автоспорту ответил на обвинения экс-пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера касаемо того, что легендарный австриец заблокировал переход Мика Шумахера в «Альфа Таури».

Хельмут Марко жестко ответил Ральфу Шумахеру на слова про Мика
© Чемпионат.com

«У меня нет проблемы с фамилией Шумахер. Для меня Михаэль Шумахер — величайший гонщик и я общаюсь с Ральфом на постоянной основе. Он путает только одно — наша команда основывается на конкретных показателях, а не на маркетинге», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Ранее Ральф обвинил Хельмута в том, что у него проблемы с фамилией Шумахер: «Похоже, у Марко проблемы с фамилией Шумахер или лично с Миком. В противном случае я вообще не понимаю, почему переговоры в конечном счёте не состоялись. Ведь не следует забывать, что у «Ред Булл» не очень сильный рынок в Германии. И, окажись Шумахер в их команде, положительный эффект был бы гарантирован»

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