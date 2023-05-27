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Букмекеры назвали фаворита квалификации Гран-при Монако Формулы-1

27 мая на городской трассе Монте-Карло состоится квалификация Гран-при Монако Формулы-1. В княжестве проходит седьмой этап сезона-2023.

Букмекеры назвали фаворита квалификации Гран-при Монако Формулы-1
© Luca Bruno / AP

Первый сегмент квалификации начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире все части Гран-при Монако покажет онлайн-платформа «Сетанта Спорт». Сама гонка состоится в воскресенье, 28 мая, и начнётся в 16:00 мск.

Фаворитом квалификационных соревнований считается двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Сделать ставку на победу голландца в третьем сегменте квалификации можно с коэффициентом 2.30. Следом за ним по котировкам букмекеров идёт пилот «Феррари» Шарль Леклер. Поставить на победу монегаска на родной земле предлагается за 3.28. Тройку претендентов замыкает ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Коэффициент на победу мексиканца в квалификации равен 5.45.

Аналитики не верят в семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» британца Льюиса Хэмилтона. Его победа в квалификации оценена ставкой в 31.00.

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