Хельмут Марко назвал основных соперников Ферстаппена на квалификацию в Монако
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что Максу Ферстаппену стоит готовиться к борьбе с Шарлем Леклером в квалификации Гран При Монако.
Действующий чемпион мира Формулы 1 стал быстрейшим на пятничных свободных заездах, но опередил монегаска всего на 0,065 секунды.
«Мы должны остерегаться Леклера, – сказал Марко немецкому Auto Motor und Sport. – Думаю, стоит также опасаться Алонсо. В пятницу он показал своё лучшее время на шинах, на которых до этого проехал восемь кругов».
Стоит отметить, что Леклер становился быстрейшим в квалификации Гран При Монако в предыдущие два года.
Начало квалификации шестого этапа сезона Формулы 1 2023 года – в 17:00 по мск. AUTOSPORT.com.ru и «Вершина Автоспорта» проведут трансляцию.
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