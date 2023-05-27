Хельмут Марко назвал основных соперников Ферстаппена на квалификацию в Монако

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что Максу Ферстаппену стоит готовиться к борьбе с Шарлем Леклером в квалификации Гран При Монако.

Действующий чемпион мира Формулы 1 стал быстрейшим на пятничных свободных заездах, но опередил монегаска всего на 0,065 секунды.

«Мы должны остерегаться Леклера, – сказал Марко немецкому Auto Motor und Sport. – Думаю, стоит также опасаться Алонсо. В пятницу он показал своё лучшее время на шинах, на которых до этого проехал восемь кругов».

Стоит отметить, что Леклер становился быстрейшим в квалификации Гран При Монако в предыдущие два года.