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Ферстаппен стал лучшим в третьей практике на Гран-при Монако

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей тренировке Гран-при Монако.

Ферстаппен стал лучшим в третьей практике на Гран-при Монако
© Betassist

В субботней серии свободных заездов действующий чемпион мира проехал лучший круг за 1 минуту 12,776 секунды. Вторым стал его партнёр по команде Серхио Перес (отставание +0,073 секунды). Третий результат показал пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл (+0,166).

Сегодня, 27 мая, пройдёт квалификация Гран-при Монако. Начало запланировано на 17:00 мск. Сама гонка состоится 28 мая.

Ферстаппен набрал 119 очков и занимает первое место в личном зачёте в нынешнем сезоне. На втором месте Перес (105), на третьем — Фернандо Алонсо (75).

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилот команды Макс Ферстаппен вряд ли продолжит выступать после 40 лет.

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