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46 минут назад

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Монако "Формулы-1"

ТАСС

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в субботу выиграл квалификацию шестого этапа чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако.

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Монако "Формулы-1"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Второе место занял испанский гонщик команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, третьим стал представитель Монако Шарль Леклер из команды "Феррари".

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

Трасса Гран-при Монако является самой медленной в календаре сезона "Формулы-1". Больше всех среди действующих пилотов в Монако побеждал британец Льюис Хэмилтон (3 раза), дважды финишировал первым Алонсо, по одному разу - Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес. Рекордсменом по победам в Монако является бразилец Айртон Сенна (6).

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