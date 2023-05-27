Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Монако "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в субботу выиграл квалификацию шестого этапа чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако.

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

Трасса Гран-при Монако является самой медленной в календаре сезона "Формулы-1". Больше всех среди действующих пилотов в Монако побеждал британец Льюис Хэмилтон (3 раза), дважды финишировал первым Алонсо, по одному разу - Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес. Рекордсменом по победам в Монако является бразилец Айртон Сенна (6).