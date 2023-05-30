$80.06+0.0985.90-0.02

Motorsport Italia: два инженера покинули «Ред Булл», чтобы присоединиться к «Феррари»

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» убедила двух сотрудников «Ред Булл» покинуть австрийский гоночный коллектив и присоединиться к своему проекту. Об этом информирует Motorsport Italia.

Два инженера покинули «Ред Булл», чтобы присоединиться к «Феррари»
© Чемпионат.com

Один из покинувший «Ред Булл», американец Дэвид Джордж, помимо Формулы-1, имеет опыт работы в IndyCar и NASCAR. Специалист занимается аэродинамикой. Сообщается, что он будет работать над автомобилем 2024 года вместе с Энрико Кардиле, отвечающего в команде за шасси. Имя второго сотрудника, пришедшего в «Феррари» из «Ред Булл», не называется. Сообщается, что оба специалиста приступили к работе в итальянском гоночном коллективе 29 мая.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 90 очков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий