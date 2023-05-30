Два инженера покинули «Ред Булл», чтобы присоединиться к «Феррари»

Один из покинувший «Ред Булл», американец Дэвид Джордж, помимо Формулы-1, имеет опыт работы в IndyCar и NASCAR. Специалист занимается аэродинамикой. Сообщается, что он будет работать над автомобилем 2024 года вместе с Энрико Кардиле, отвечающего в команде за шасси. Имя второго сотрудника, пришедшего в «Феррари» из «Ред Булл», не называется. Сообщается, что оба специалиста приступили к работе в итальянском гоночном коллективе 29 мая.