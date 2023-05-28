Карлос Сайнс предложил изменить формат квалификации на Гран-при Монако
Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс выразил мнение, что нужно поменять формат квалификации на Гран-при Монако, так как, по его мнению, опасно выпускать 20 машин на такой узкой трассе в первом сегменте.
«Первый сегмент — это перебор. С такими широкими болидами это чересчур опасно. Нужно найти способ разделить сегмент на группы по десять машин. По машине от команды в каждой группе. Уверен, это помогло бы снизить уровень хаоса, который мы наблюдаем в первом сегменте», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.
Стоит отметить, что в Формуле-2 и Формуле-3 в квалификации на Гран-при Монако уже используется формат с разделением машин на две группы.
Макс Ферстаппен стал обладателем поула в Монако, второй результат показал Фернандо Алонсо, третий — Шарль Леклер. Однако монегаск получил штраф в три позиции, поэтому с третьего места стартует Эстебан Окон.