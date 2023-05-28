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Ферстаппен выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" в воскресенье стал победителем Гран-при Монако - шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"
© ТАСС

Второе место занял испанский пилот команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо. Третьим финишировал француз Эстебан Окон из "Альпин".

Ферстаппен одержал четвертую победу в текущем чемпионате и продолжает возглавлять личный зачет, набрав 144 очка. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (105 очков), третьим идет Алонсо (93).

В Кубке конструкторов первое место занимает "Ред Булл" с 249 очками. На второй строчке идет "Астон Мартин" (120), на третьем месте располагается "Мерседес" (119).

Следующий этап пройдет в Испании с 2 по 4 июня.

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