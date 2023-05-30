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1 час назад

«Это разрушит наш спорт». Вольф высказался против введения правил, замедляющих «Ред Булл»

Чемпионат.com

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался против введения правил, которые могут замедлить «Ред Булл».

Глава «Мерседеса» высказался против введения правил, замедляющих «Ред Булл»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В различных других категориях гонок действует система баланса характеристик, чтобы не дать одному производителю или команде доминировать над остальными.

«Если мы начнем вводить баланс производительности, мы разрушим этот спорт. Это меритократия, при одинаковых затратах лучший гонщик на лучшей машине побеждает. Наказывать нужно за нарушения правил, а не за хорошую работу.

Ред Булл проделал отличную работу. Машина быстра в любых условиях, гонщик находится на вершине своей игры. Даже когда у него что-то не получается, он возвращается и делает своё дело — это настоящее мастерство.

Нам просто нужно лучше работать, нам нужно догонять, находить разумные решения. Надеюсь, что мы начнём развиваться быстрее остальных.

Очевидно, что плотная борьба между десятью гонщиками или хотя бы двумя, намного лучше для всех нас, но этого не происходит, поэтому нужно просто принять это», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.

Автоспорт,Тото Вольф,
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