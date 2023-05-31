Мик Шумахер дебютирует за рулем Mercedes W14

Как сообщает немецкое издание SportBild со ссылкой на свои источники, резервный пилот Mercedes приглашён на шинные тесты в Барселоне. Мик отработает полный день за рулём W14 в среду, 7 июня. Во вторник шины протестирует Джордж Рассел.

По окончании прошлого сезона Шумахер-младший остался без места в Формуле 1 – команда Haas отказалась продлевать с ним контракт. Пару недель назад в СМИ появились слухи о том, что он может заменить в Williams Логана Сарджента. Но по ходу Гран При Монако руководитель Mercedes Тото Вольф преуменьшил эти слухи, заявив, что если Мик и вернётся, то не раньше 2025 года.