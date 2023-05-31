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Тото Вольф рассказал о проблеме W14, которую Mercedes ещё не решила

Руководитель Mercedes Тото Вольф рассказал о проблеме W14, которая мешает пилотам «Серебряных стрел» даже обновления машины в Монако.

Тото Вольф рассказал о проблеме W14, которую Mercedes ещё не решила
© autosport.com.ru

«Машина ощущалась более цельной, что важно, но задняя часть всё ещё немного нестабильна – это то, с чем нам предстоит справиться во время следующих нескольких этапов, – сказал Вольф в интервью британскому Аutosport. – Но у нас есть новый базовый уровень, мы убрали со стола пункты, в которых не были уверены. Например, переднюю подвеску и наш экстравагантный кузов.

Команда приложила огромные усилия, чтобы мы смогли привезти это обновление в Монако. Теперь нам нужно идти вперёд от этой точки. Мы хороши в шлифовке, когда основная концепция выбрана верно. Я думаю, что Барселоны будет недостаточно, чтобы во всём разобраться. Нам нужно собрать данные. Надеюсь, в следующих гонках мы сможем действительно улучшить характеристики машины, но это не произойдет внезапно».

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