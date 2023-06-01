Журналист Уиндзор: на месте Хэмилтона не соглашался бы на сумму меньше $ 100 млн в «Феррари»

«Слышал кое-какие цифры, одна из них — $ 50 млн в год. На месте Хэмилтона я бы просил гораздо больше. То, что Льюис может сделать для бренда «Феррари», должно оцениваться минимум в $ 50 млн, это только за пиар и усиление бренда. Плюс сумма, которую он стоит только как гонщик. Я бы сказал, что $ 100 млн было бы логичнее. Если команда не готова платить, то ему не нужно переходить. Я считаю, Льюис должен остаться в «Мерседесе» и постараться заключить долгосрочную сделку.



Если Льюис перейдёт в «Феррари», то столкнётся с абсолютной неизвестностью в плане скорости болида. На месте Хэмилтона не соглашался бы на сумму меньше $ 100 млн. Но $ 50 млн — это какая-то шутка. Если он согласится на такую сумму, то я сниму шляпу, значит, он делает это из-за любви к спорту. Я не преуменьшаю масштаб $ 50 млн, просто с тем же успехом можно остаться в «Мерседесе», — сказал Уиндзор в видео на своём YouTube-канале.