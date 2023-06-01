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«Ф-1» использует грузовики на биотопливе на европейской стадии сезона-2023. Серия заявила и снижении выбросов на 60 процентов

«Формула-1» объявила о том, что использует грузовики на биотопливе.

«Формула-1» использует грузовики на биотопливе
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18 грузовиков от логистического партнера серии DHL преодолеют около 10 600 км на европейской стадии сезона-2023. Выбросы углекислого газа снижены как минимум на 60 процентов в сравнении со стандартным бензином, утверждают в чемпионате.

С 2026 года на биотопливо перейдут болиды «Ф-1».

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