Шарль Леклер рассказал, чего ожидает от обновлений «Феррари» в Барселоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался на тему обновлений болида, которые команда запланировала на Гран-при Испании.

«Мы сосредоточились на том, чтобы повышать стабильность болида. Данные, которые мы получим после гонки в Барселоне, должны помочь нам в этом аспекте.

Я попробовал обновления на симуляторе. Ничего революционного, но выглядит довольно хорошо. Это такие обновления, которые на трассе куда более ощутимы, чем на симуляторе – в силу особенностей самих настроек.

Мы не ждём чуда. Вряд ли нам удастся подняться с шестого места на первое после этих обновлений, но это небольшой шаг в правильном направлении», – приводит слова Леклера портал Formu1a.uno.