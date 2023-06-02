Ферстаппен оценил шансы «Ред Булл» выиграть все гонки этого сезона Ф-1

«Я думаю, это возможно, хотя такой вариант кажется маловероятным. Всегда случается что-то, что может повлиять на ход событий, но если отталкиваться от нашего темпа, то в данный момент это кажется возможным. И всё-таки на той или иной трассе случиться может всякое. Нам может не повезти в квалификации, или мы допустим какие-то ошибки», — приводит слова Ферстаппена издание Pitpass.