$80.88-0.0987.10+0.52

Макс Ферстаппен оценил шансы «Ред Булл» выиграть все гонки этого сезона Формулы-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о шансах команды выиграть все гонки в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Ферстаппена, такой вариант возможен, если против «Ред Булл» не сыграют какие-то непредвиденные факторы. Напомним, до Гран-при Испании, который проходит в настоящий момент, австрийский гоночный коллектив побеждал на всех этапах.

Ферстаппен оценил шансы «Ред Булл» выиграть все гонки этого сезона Ф-1
© Чемпионат.com

«Я думаю, это возможно, хотя такой вариант кажется маловероятным. Всегда случается что-то, что может повлиять на ход событий, но если отталкиваться от нашего темпа, то в данный момент это кажется возможным. И всё-таки на той или иной трассе случиться может всякое. Нам может не повезти в квалификации, или мы допустим какие-то ошибки», — приводит слова Ферстаппена издание Pitpass.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий