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Стали известны дата и маршрут ралли-рейда Дакар-2024

В субботу вечером, 3 июня, в онлайн-формате состоялась презентация маршрута Дакара-2024 – 46-го издания главного ралли-рейда планеты.

Стали известны дата и маршрут ралли-рейда Дакар-2024
© autosport.com.ru

В пятый раз подряд ралли примет Саудовская Аравия. Ралли-марафон с прологом и 12 этапами стартует 5 января в тысячелетнем городе Аль-Ула и финиширует 19 января в Янбу на побережье Красного моря.

За две недели гонки участники преодолеют 5 тысяч км боевой дистанции. 60% спецучастков будут проложены по новым дорогам, где в предыдущие четыре года этапы Дакара не проводились.

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