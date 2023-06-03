Стали известны дата и маршрут ралли-рейда Дакар-2024

В пятый раз подряд ралли примет Саудовская Аравия. Ралли-марафон с прологом и 12 этапами стартует 5 января в тысячелетнем городе Аль-Ула и финиширует 19 января в Янбу на побережье Красного моря.

За две недели гонки участники преодолеют 5 тысяч км боевой дистанции. 60% спецучастков будут проложены по новым дорогам, где в предыдущие четыре года этапы Дакара не проводились.