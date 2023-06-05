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Вассёр: у «Феррари» есть потенциал, но нам не хватает стабильности во время гонок

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу проблем команды после Гран-при Испании.

Вассёр: у «Феррари» есть потенциал, но нам не хватает стабильности во время гонок
© Чемпионат.com

«Основная проблема, с которой мы столкнулись, соответствует последним нескольким гонкам. Потенциал у машины есть, в квалификации у нас приличный темп, не по сравнению с Максом Ферстаппеном, но по крайней мере по сравнению с остальными. Нам удалось вывести Карлоса Сайнса на первый ряд, что показывает, что потенциал есть. С другой стороны, мы гораздо больше боремся с отсутствием стабильности на протяжении всей гонки. Даже с Шарлем Леклером, от одного отрезка к другому, потому что первый отрезок на «харде» был трудным, второй прошёл по-другому, а в среднем отрезке гонки с Карлосом мы потеряли 15 секунд

Мы должны сосредоточиться на нашей работе и на том, что мы должны сделать. Мы должны принимать положительные и отрицательные моменты. У нас есть более чёткая картина того, что мы делаем хорошо и над чем нам нужно работать.

Очевидно, что проблема с шинами всё ещё существует, мы слишком непоследовательны от круга к кругу. Положительный аспект в том, что чистая производительность машины и её потенциал неплохи, потому что нам удаётся стабильно занимать высокие места», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

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