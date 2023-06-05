Вассёр: у «Феррари» есть потенциал, но нам не хватает стабильности во время гонок

«Основная проблема, с которой мы столкнулись, соответствует последним нескольким гонкам. Потенциал у машины есть, в квалификации у нас приличный темп, не по сравнению с Максом Ферстаппеном, но по крайней мере по сравнению с остальными. Нам удалось вывести Карлоса Сайнса на первый ряд, что показывает, что потенциал есть. С другой стороны, мы гораздо больше боремся с отсутствием стабильности на протяжении всей гонки. Даже с Шарлем Леклером, от одного отрезка к другому, потому что первый отрезок на «харде» был трудным, второй прошёл по-другому, а в среднем отрезке гонки с Карлосом мы потеряли 15 секунд