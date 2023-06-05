Хэмилтон назвал «мегадостижением» финиш впереди «Феррари» в Испании

«То, что мы сегодня оказались быстрее «Феррари» и «Астона», это действительно мегадостижение.



Наше место больше обусловлено слабой работой соперников? Я не люблю смотреть на это с такой точки зрения. Я из тех, для кого стакан наполовину полон, поэтому я думаю, что в целом у нас был лучший темп, чем у них.



Коллективно, как команда, мы в целом сделали лучшую работу, мы допустили меньше ошибок, мы работали на протяжении всех сессий, например, в этой гонке у нас была отличная стратегия», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.