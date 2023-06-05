Льюис Хэмилтон провел вечер после Гран-при Испании с Шакирой

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон и поп-певица Шакира снова были сфотографированы вместе после Гран При Испании, что вызвало новую волну слухов об их романе.

В Барселоне слухи снова обострились, когда Шакира была замечена в паддоке Формулы 1. В воскресенье вечером после окончания Гран При пилот Mercedes и поп-звезда провели совместный ужин в кругу друзей, подтверждением чего стала появившаяся в соцсетях фотография.