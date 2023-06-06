"Формула-1" отказалась проводить Гран-при в ЮАР из-за связи страны с Россией

По словам источников издания, такое решение было принято на основании того, что ЮАР тесно связана с Россией в политическом плане. Отмечается, что, скорее всего, такое развитие событий позволит Гран-при Бельгии остаться в календаре как минимум ещё на год. В Формуле-1 не стали давать комментариев по этому поводу.