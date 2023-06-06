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Макс Ферстаппен объяснил, почему не боится копирования решений «Ред Булл» соперниками

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что простое копирование соперниками решений «Ред Булл» не сможет привести к приемлемому результату, так как для успеха необходимо отталкиваться от предыдущих разработок.

Ферстаппен объяснил, почему не боится копирования решений «Ред Булл» соперниками
© Чемпионат.com

«Конечно, не могу сказать, что это здорово, но, с другой стороны, в других командах нет дураков. Даже если бы они полностью скопируют наши решения, они не впишутся в философию их машины. Всё равно придётся многое преобразовывать. То же самое могу сказать про нас: мы не можем просто что-то перенять от соперников», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

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