Ферстаппен объяснил, почему не боится копирования решений «Ред Булл» соперниками

«Конечно, не могу сказать, что это здорово, но, с другой стороны, в других командах нет дураков. Даже если бы они полностью скопируют наши решения, они не впишутся в философию их машины. Всё равно придётся многое преобразовывать. То же самое могу сказать про нас: мы не можем просто что-то перенять от соперников», — приводит слова Ферстаппена GPblog.