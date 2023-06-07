Ральф Шумахер: впереди у «Феррари» непростой путь

«Впереди у «Феррари» непростой путь. Вассёр занимает пост [руководителя команды] всего несколько месяцев, и ему нужно время. В настоящий момент он находится в процессе привлечения в команду новых сотрудников. Пока все они не приступят к своим обязанностям и их работа не начнёт приносить плоды, может пройти ещё много времени», — написал Ральф в своей колонке на Sky Sport Germany.