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Ральф Шумахер: впереди у «Феррари» непростой путь

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении итальянской команды Формулы-1 «Феррари» в нынешнем сезоне Формулы-1.

Ральф Шумахер: впереди у «Феррари» непростой путь
© Чемпионат.com

«Впереди у «Феррари» непростой путь. Вассёр занимает пост [руководителя команды] всего несколько месяцев, и ему нужно время. В настоящий момент он находится в процессе привлечения в команду новых сотрудников. Пока все они не приступят к своим обязанностям и их работа не начнёт приносить плоды, может пройти ещё много времени», — написал Ральф в своей колонке на Sky Sport Germany.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 100 очков. Уверенно лидирует «Ред Булл» (287 очков). На втором месте немецкая команда «Мерседес» (152 балла). Топ-3 замыкает британский гоночный коллектив «Астон Мартин», на счету которого 134 очка.

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