«Альфа Ромео» сменила технического директора

«Счастлив вернуться в Хинвиль, чтобы вновь начать работу со старыми и новыми коллегами из «Заубера». У меня остались очень тёплые воспоминания о тои времени. С нетерпением жду возможности возглавить технический штаб «Альфа Ромео» в один из самых критических моментов длинной истории этой команды.



Впереди нас ожидает огромный объём работы, но я уверен, что каждый член команды проявит все свои лучшие качества, чтобы мы могли оказаться на вершине. Мы знаем, что это потребует времени, усилий и настойчивости, а дивиденды от этой работы будут получены только в течение следующих двух сезонов.



Благодарен Андреасу Зайдль за оказанное мне доверие и с нетерпением жду, когда смогу отплатить ему за это своей работой», — приводит слова Ки пресс-служба «Альфа Ромео».