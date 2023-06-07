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Джеймс Ки сменил Яна Моншо на посту технического директора «Альфа Ромео»

Британец Джеймс Ки назначен на пост технического директора «Альфа Ромео». Ранее эту должность занимал Ян Моншо.

«Альфа Ромео» сменила технического директора
© Betassist

«Счастлив вернуться в Хинвиль, чтобы вновь начать работу со старыми и новыми коллегами из «Заубера». У меня остались очень тёплые воспоминания о тои времени. С нетерпением жду возможности возглавить технический штаб «Альфа Ромео» в один из самых критических моментов длинной истории этой команды.

Впереди нас ожидает огромный объём работы, но я уверен, что каждый член команды проявит все свои лучшие качества, чтобы мы могли оказаться на вершине. Мы знаем, что это потребует времени, усилий и настойчивости, а дивиденды от этой работы будут получены только в течение следующих двух сезонов.

Благодарен Андреасу Зайдль за оказанное мне доверие и с нетерпением жду, когда смогу отплатить ему за это своей работой», — приводит слова Ки пресс-служба «Альфа Ромео».

Отметим, что Джеймс Ки работал вместе с генеральным директором Sauber Group Андреасом Зайдлем в «Макларене».Примечательно, что Ки уже был техническим директором «Заубера» в 2010–2012 годах.

В нынешнем сезоне Формулы-1 швейцарская команда набрала пока лишь 8 очков. В её составе в 2023 году выступают финн Вальттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.

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