Где и во сколько посмотреть «24 часа Ле-Мана»?

На легендарном кольце Сарт стартует гоночная неделя «24 часа Ле-Мана». В среду и четверг состоятся тренировки и квалификационные заезды, а гонка стартует в субботу 17:00 по мск и финиширует сутки спустя.

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На российском ТВ, как и в прошлом году, посмотреть гонку в Ле-Мане негде, так как телеканал Eurosport не вещает на территории России. Однако русскоязычная версия продолжает работу на другие страны СНГ и покажет 24-часовой марафон от первого и до последнего круга.

Расписание трансляций и смены комментаторов в «24 часах Ле-Мана», по мск

Среда, 7 июня:19:45 – Квалификация, Eurosport 2 (В. Башмаков)22:45 – Вторая тренировка*, Eurosport 2 (В. Башмаков)

Четверг, 8 июня:20:45 – Гиперпоул, Eurosport 2 (С. Беднарук)22:45 – Четвёртая тренировка, Eurosport 1 (С. Беднарук)

Суббота, 10 июня / Воскресенье, 11 июня:12:15 – Прогрев, Eurosport 1 (В. Башмаков)

Гонка: Eurosport 2:16:00 – 18:30 В. Башмаков Eurosport 1:18:30 – 21:30 В. Башмаков21:30 – 02:30 С. Беднарук02:30 – 06:00 Р. Гатаулин07:00 – 09:00 С. Беднарук09:00 – 15:30 В. БашмаковEurosport 2:15:30 – 18:00 В. Башмаков