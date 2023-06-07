Испанский мотогонщик скончался после аварии в гонке на острове Мэн

"С большой грустью сообщаем, что 46-летний Рауль Торрас Мартинес погиб в результате несчастного случая во время первой гонки 2023 года на острове Мэн. Авария произошла на последнем круге. Рауль был опытным участником, он дебютировал в 2017 году, принял участие в 21 заезде и завоевал 18 бронзовых наград", - говорится в сообщении.