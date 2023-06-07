Двух комментаторов "Формулы-1" отстранили за сексистскую шутку

Британская медиакомпания Sky Sports отстранила двух комментаторов Формулы-1 из итальянской редакции из-за сексистских высказываний, которые были произнесены ими во время их прямого эфира. Об этом информирует Daily Express.

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Сообщается, что сотрудники канала Маттео Бобби и Давиде Вальсекки в ходе обсуждения гонки Гран-при Испании позволили себе нелицеприятно высказаться в адрес женщины, попавшей в кадр. Увидев её, Бобби произнёс следующие слова:

«Обновлённый пакет» (upgrade package).

В ответ Вальсекки заявил следующее:

«Да, я знаю, но мне дали понять, что я не смогу его протестировать».