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Sky Sports отстранил двух комментаторов Формулы-1 за сексистскую шутку о женщине

Британская медиакомпания Sky Sports отстранила двух комментаторов Формулы-1 из итальянской редакции из-за сексистских высказываний, которые были произнесены ими во время их прямого эфира. Об этом информирует Daily Express.

Двух комментаторов "Формулы-1" отстранили за сексистскую шутку
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Сообщается, что сотрудники канала Маттео Бобби и Давиде Вальсекки в ходе обсуждения гонки Гран-при Испании позволили себе нелицеприятно высказаться в адрес женщины, попавшей в кадр. Увидев её, Бобби произнёс следующие слова:

«Обновлённый пакет» (upgrade package).

В ответ Вальсекки заявил следующее:

«Да, я знаю, но мне дали понять, что я не смогу его протестировать».

После этого, как сообщает источник, Бобби и Вальсекки подверглись осуждению их коллег, которые услышали сказанное ими.

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