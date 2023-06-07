Экс-пилот "Формулы-1" Петров: Серхио Перес – провал двух этапов

«Поздравляем Макса Ферстаппена с уверенной победой и с получением «Большого шлема»! Выигранная поул-позиция в квалификации, а также лидерство в гонке от самого начала и до конца, приблизило Макса на небольшой шаг к очередному своему титулу.



Серхио Перес – провал двух этапов. Здесь играет большую роль психология. Он, конечно, хочет бороться за победу, но с таким соперником, как Макс – это сделать очень трудно. Макс знает команду изнутри, да и нужно признать, что сейчас он на голову выше всех. Пересу справиться с ним крайне тяжело, поэтому Серхио нужно просто чисто ехать, ждать поломок, ошибок Макса, по очкам приближаться каким-то образом к нему. Стараться без ошибок выполнять свою работу, будем наблюдать дальше», — приводит слова Петрова Telegram-канал SMP Racing.