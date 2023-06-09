Кристиан Хорнер рассказал, как Алонсо упустил возможность выступать за Red Bull

«Мы были очень близки к заключению контракта, – сказал босс команды Red Bull в интервью Motorsport Magazin. – В конце 2008 года я посетил его представительское агентство, чтобы заключить соглашение на сезоны 2009 и 2010 годов. Мы предложили ему двухлетний контракт, а он хотел только однолетний. Но позиция Red Bull и Дитриха Матешица была такова: два года или ничего, и Фернандо принял решение не в нашу пользу.



Мы думали, что у него был очень чёткий контракт на переход в Ferrari в 2009 году. Странно то, что Флавио Бриаторе тоже был вовлечен в переговоры, и он пытался привлечь его в команду Renault, которой руководил в то время. В конце концов, эти два сезона он и выступал за Renault. Однако в середине 2009 года ко мне подошли и сказали, что он может присоединиться к команде в следующем году, потому что мы выиграем следующий чемпионат на этой машине.



Затем у нас был ещё один разговор на заднем сидении Alfa Romeo в аэропорту Спа много лет спустя, я думаю, это было в 2011 или 2012 году, но опять же, самыми серьёзными переговорами были первые, а затем он уже упустил эту возможность».