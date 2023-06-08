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Бывшему россиянину Чугунову грозит дисквалификация за оскорбление польского журналиста

Бывший российский спидвейный гонщик Глеб Чугунов, который ранее получил польское гражданство, попал в неприятную ситуацию. Спортсмен оскорбил журналиста и теперь может получить дисквалификацию.

Экс-россиянину грозит дисквалификация за оскорбление польского журналиста
© Betassist

Матеуш Пуки, редактор издания WP Sport, задал Чугунову вопрос о его опасениях потерять место в команде «ГКМ Грудзендз» из-за неудовлетворительных результатов в начале сезона 2023 года. В ответ на вопрос, Чугунов произнёс фразу: «Я пытаюсь не блевать, глядя на вас».

Начато дисциплинарное расследование по данному инциденту. Ожидается, что гонщика дисквалифицируют.

В 2020 году Глеб Чугунов принял решение выступать под польским флагом. В предыдущем сезоне он был единственным гонщиком, родившимся в России, которому разрешили участвовать в соревнованиях, проводимых в Польше. Чугунов дважды становился чемпионом мира в командном зачёте по спидвею в 2018 и 2019 годах.

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