Экс-россиянину грозит дисквалификация за оскорбление польского журналиста

Бывшему россиянину Чугунову грозит дисквалификация за оскорбление польского журналиста
Бывший российский спидвейный гонщик Глеб Чугунов, который ранее получил польское гражданство, попал в неприятную ситуацию. Спортсмен оскорбил журналиста и теперь может получить дисквалификацию.
Матеуш Пуки, редактор издания WP Sport, задал Чугунову вопрос о его опасениях потерять место в команде «ГКМ Грудзендз» из-за неудовлетворительных результатов в начале сезона 2023 года. В ответ на вопрос, Чугунов произнёс фразу: «Я пытаюсь не блевать, глядя на вас».
Начато дисциплинарное расследование по данному инциденту. Ожидается, что гонщика дисквалифицируют.
В 2020 году Глеб Чугунов принял решение выступать под польским флагом. В предыдущем сезоне он был единственным гонщиком, родившимся в России, которому разрешили участвовать в соревнованиях, проводимых в Польше. Чугунов дважды становился чемпионом мира в командном зачёте по спидвею в 2018 и 2019 годах.