Экс-россиянину грозит дисквалификация за оскорбление польского журналиста

Бывший российский спидвейный гонщик Глеб Чугунов, который ранее получил польское гражданство, попал в неприятную ситуацию. Спортсмен оскорбил журналиста и теперь может получить дисквалификацию.

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Матеуш Пуки, редактор издания WP Sport, задал Чугунову вопрос о его опасениях потерять место в команде «ГКМ Грудзендз» из-за неудовлетворительных результатов в начале сезона 2023 года. В ответ на вопрос, Чугунов произнёс фразу: «Я пытаюсь не блевать, глядя на вас».

Начато дисциплинарное расследование по данному инциденту. Ожидается, что гонщика дисквалифицируют.