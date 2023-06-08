Росберг рассказал про частую ошибку Михаэля Шумахера

«Мне нравится история возвращения Алонсо в Формулу-1. Он величайший гонщик всех времён, очень мотивирован и хочет одержать 33-ю победу. Скоро ему исполнится 42 года, а я знаю, что это, потому что выступал с Михаэлем Шумахером, когда ему тоже было за 40. Михаэль был очень быстрым и в квалификации, и в гонке, но адаптировался он тяжело. Иногда забывал, что DRS прибавит ему скорости и не включал его, или наоборот, не выключать. Это ему мешало.



Поэтому выступления Алонсо на таком уровне в его возрасте — невероятные. Думаю, все будут рады, если он выиграет ещё раз», — приводит слова Росберга Sky Sports.