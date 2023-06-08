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Росберг: Михаэль Шумахер иногда забывал включать и выключать DRS

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг признался, что был рад возвращению Фернандо Алонсо в Формулу-1 и рассказал о проблемах Михаэля Шумахера, с которыми он столкнулся, вернувшись в главную гоночную серию.

Росберг рассказал про частую ошибку Михаэля Шумахера
© Чемпионат.com

«Мне нравится история возвращения Алонсо в Формулу-1. Он величайший гонщик всех времён, очень мотивирован и хочет одержать 33-ю победу. Скоро ему исполнится 42 года, а я знаю, что это, потому что выступал с Михаэлем Шумахером, когда ему тоже было за 40. Михаэль был очень быстрым и в квалификации, и в гонке, но адаптировался он тяжело. Иногда забывал, что DRS прибавит ему скорости и не включал его, или наоборот, не выключать. Это ему мешало.

Поэтому выступления Алонсо на таком уровне в его возрасте — невероятные. Думаю, все будут рады, если он выиграет ещё раз», — приводит слова Росберга Sky Sports.

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