Гонщику Мазепину отказали во въезде в Великобританию

«Лондонский судья в четверг отказал Мазепину во въезде в Великобританию, где базируется около 70% спортивных гоночных команд. Россиянин утверждал, что ему необходимо начать потенциальные переговоры до того, как он в полном объеме оспорит санкции против себя в суде в июле, заявляя, что любая задержка будет "слишком поздней" для возобновления гонок в сезоне 2024 года», — говорится в тексте.