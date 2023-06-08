Гонщику Мазепину отказали во въезде в Великобританию
Суд Лондона отказал гонщику из России Никите Мазепину во въезде в Великобританию. Спортсмен намеревался провести переговоры с командами «Формулы — 1», чтобы не пропустить следующий сезон, передает Bloomberg.
«Лондонский судья в четверг отказал Мазепину во въезде в Великобританию, где базируется около 70% спортивных гоночных команд. Россиянин утверждал, что ему необходимо начать потенциальные переговоры до того, как он в полном объеме оспорит санкции против себя в суде в июле, заявляя, что любая задержка будет "слишком поздней" для возобновления гонок в сезоне 2024 года», — говорится в тексте.
Напомним, что Мазепин попал под санкции в марте 2022 года из-за связей «с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом». Гонщик опротестовал это решение в суде ЕС и ему разрешили въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках «Формулы-1» под нейтральным флагом.