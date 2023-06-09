Женщина, в адрес которой сексистски высказались комментаторы Ф-1, сделала заявление

«Когда я прочилата об их отстранении, то подумала, что это какая-то шутка. Я нисколько не обиделась. Это была просто шутка. Наказание кажется чрезмерным. Кто знает, может, на следующей гонке уже я выскажусь в шутку о них. Они оба хорошие комментаторы», — приводит слова Джампаоли-Зонки GrandPX.news со ссылкой на Corriere della Sera.