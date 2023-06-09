Главный технический директор «Ред Булл» вспомнил, как отказал «Феррари»

«В прошлом у меня были переговоры с «Феррари». Искушение было немалым, ведь это такой легендарный бренд. Самые заманчивые предложения были между 1993 и 1997 годом, когда я перешёл из «Уильямса» в «Макларен».



Выбор был очень непростым. В то время мои дети были маленькими, и я не знал, как они будут чувствовать себя в итальянской школе. Ведь если бы я перешёл в команду, базирующуюся в Италии, мне пришлось бы переехать в Италию с семьёй. Переезд— это всегда огромная нагрузка», — приводит слова Ньюи Sky Sports.