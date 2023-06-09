Марко прояснил ситуацию с будущим Переса в «Ред Булл»

«Это всё чушь. Место Серхио в команде никогда не было под угрозой и никогда не будет под угрозой. Он – важный элемент в достижении целей, которые мы поставили на этот сезон.



Мы хотим занять первое и второе место в личном зачёте и как можно быстрее выиграть Кубок конструкторов», – приводит слова Марко портал F1-Insider.