Макс Ферстаппен намекнул, что может уйти из Формулы-1

«Я знаю, что после истечения моего контракта с «Ред Булл» мне будет уже 31 год. Это будет момент, когда я буду участвовать в Формуле-1 на протяжении длитель

Я люблю выигрывать и быть конкурентоспособным, но если ты не можешь мотивировать себя, чтобы участвовать в каждой гонке, стоит задаться вопросом – действительно ли ты хочешь продолжать?

Мне нравится 24 часа Ле-Мана и гонки на выносливость в целом. Я люблю смотреть, как машины GT3 заходят в повороты в Нюрбургринге. Это всё то, что я хочу прочувствовать в своей жизни, и не тогда, когда мне будет 40 или 50 лет, потому что я уже не буду на пике формы.