В Prema рассказали о самочувствии Даниила Квята после аварии в Ле-Мане
Команда Prema Racing прокомментировала происшествие с Даниилом Квятом в «24 часах Ле-Мана».
По ходу ночного отрезка российский гонщик попал в аварию, дважды врезавшись в стену после вылета с трасс. Машина получила сильные повреждения, поэтому российский пилот досрочно завершил свою дебютный суточный марафон.
«Экипаж #63 сошёл после серьёзной аварии. Но самое главное, что Квят цел и невредим. Он вернулся в боксы и чувствует себя нормально», – сообщила пресс-служба Prema в соцсетях.
До аварии на восьмом часу экипаж Квята шёл на пятом месте в классе LMP2, несмотря на повреждение машины и внеплановый пит-стоп в начале марафона.