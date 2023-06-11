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В Prema рассказали о самочувствии Даниила Квята после аварии в Ле-Мане

Команда Prema Racing прокомментировала происшествие с Даниилом Квятом в «24 часах Ле-Мана».

В Prema рассказали о самочувствии Даниила Квята после аварии в Ле-Мане
© autosport.com.ru

По ходу ночного отрезка российский гонщик попал в аварию, дважды врезавшись в стену после вылета с трасс. Машина получила сильные повреждения, поэтому российский пилот досрочно завершил свою дебютный суточный марафон.

«Экипаж #63 сошёл после серьёзной аварии. Но самое главное, что Квят цел и невредим. Он вернулся в боксы и чувствует себя нормально», – сообщила пресс-служба Prema в соцсетях.

До аварии на восьмом часу экипаж Квята шёл на пятом месте в классе LMP2, несмотря на повреждение машины и внеплановый пит-стоп в начале марафона.

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