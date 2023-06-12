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The Judge 13: в адрес Ферстаппена выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал под следствие по обвинению в предполагаемом уклонении от уплаты налогов, сообщает The Judge 13.

В адрес Ферстаппена выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов
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По информации источника, гонщик находится под следствием по обвинению в предполагаемом уклонении от уплаты налогов с доходов в размере € 200 млн. Агент спортсмена Раймон Вермулен отрицает выдвинутые обвинения и настаивает на том, что его подопечный полностью соблюдает налоговые правила. Агент отмечает, что Ферстаппен выплачивает все налоговые отчисления в казну Нидерландов, а также в налоговые органы тех стран, где проходят соревнования.

Ни сам Ферстаппен, ни руководство Формулы-1 до сих пор не высказывались публично по этому поводу.

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