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Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседесом» до Гран-при Канады

Руководитель немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал, когда стоит ожидать продления контракта с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном.

Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседесом» до Гран-при Канады
© Betassist

«Это произойдёт в ближайшее время, речь идёт о днях. Мы стараемся добиться этого до Гран-при Канады. У нас отличные отношения, мы не боимся разговоров о деньгах. Мы с ним пришли в команду в 2013 году, наши профессиональные отношения перетекли в дружеские. Это было прекрасное время», – приводит слова Вольфа CNBC.

Хэмилтон – семикратный чемпион мира в Формуле-1. В прошлом сезоне он занял шестое место в общем зачёте, набрав 240 очков. 38-летний британец выступает за «Мерседес» с 2013 года.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» хочет продлить контракт с Хэмилтоном на два сезона.

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