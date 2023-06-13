Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседесом» до Гран-при Канады

«Это произойдёт в ближайшее время, речь идёт о днях. Мы стараемся добиться этого до Гран-при Канады. У нас отличные отношения, мы не боимся разговоров о деньгах. Мы с ним пришли в команду в 2013 году, наши профессиональные отношения перетекли в дружеские. Это было прекрасное время», – приводит слова Вольфа CNBC.