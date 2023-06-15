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Марко: Мик Шумахер стал жертвой политических войн «Мерседеса» и «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пытался продвинуть Мика Шумахера на место в «Альфа Таури» и объяснил, почему в этом ему было отказано.

Марко: Мик Шумахер стал жертвой политических войн «Мерседеса» и «Ред Булл»
© Чемпионат.com

Ранее сообщалось, что Вольф вёл переговоры с генеральным директором «Ред Булл» Оливером Минцлаффом и хотел добиться, чтобы в случае ухода Ника де Вриса его заменил Мик Шумахер.

«Об этом говорилось на очередном совещании. И было очень глупо, что мистер Тото Вольф сделал это предложение и в то же время открыто вёл политические игры против нас в ФИА. Конечно, тема сразу была снята с повестки. Мик стал жертвой этого. Зачем нам было приглашать Шумахера? Он принадлежит «Мерседесу», за него отвечает Вольф. Если он такого высокого мнения о нём, то почему бы не посадить его в болид своей команды? Или же почему бы не использовать своё влияние и отправить его в клиентскую команду? Такую как «Уильямс», например», — приводит слова Марко F1-Insider.

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