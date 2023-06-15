Хаккинен: Хэмилтон уже не сосредоточен на гонках на все 100%

«Переход Хэмилтона в «Феррари» стал бы сюрпризом. Являются ли деньги мотивацией для пилотов? Я знаю, что Льюис уже не сосредоточен на гонках на все 100%, это нормально. Да, деньги могут быть мотивацией, но есть много рисков. Переход в «Феррари», на мой взгляд, очень маловероятен.



С возрастом всегда меняются приоритеты и Формула-1 перестаёт быть на первом месте. Бывает непросто, когда появляются молодые гонщики, конкуренция становится жёстче. В данный момент Джордж Расселл это делает с Хэмилтоном. Хватает ли Льюису энергии, чтобы полностью выкладываться и побеждать напарника? Правильный ли это выбор?», — приводит слова Хаккинена Unibet.