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Гюнтер Штайнер: «Не думаю, что «Ред Булл» будет доминировать до 2026 года»

Гюнтер Штайнер рассчитывает на прекращение доминирования «Ред Булл» раньше 2026 года.

Штайнер: не думаю, что «Ред Булл» будет доминировать до 2026 года
© Sports.ru

Руководитель «Хааса» также поделился мыслями о плотнейшей борьбе среди середняков и аутсайдеров «Формулы-1».

– Бинотто действительно сказал вам перед уходом из «Феррари», что двигатель из Маранелло, который использует «Хаас», будет бомбой в этом году?

– Все верно. На самом деле мотор прекрасный. Наши проблемы не связаны с двигателем, это сочетание факторов – механические вещи, аэродинамика, и разрыв между соперниками очень маленький. Одна секунда между первым и 15-м местом в Монако, ничтожный отрыв – это потрясающе.

– Особенно это касается хвоста пелотона.

– Есть топ-4 и есть мы, шесть команд, которых разделяют две десятые. Фактически все зависит от трассы, борьба очень жесткая. Нужно идеально проводить уик-энды, если хочешь заработать очки.

– Это относится ко всем, кроме «Ред Булл». Будут ли команда доминировать до 2026 года, до нового моторного регламента?

– Я не думаю. Не знаю почему, но не вижу ситуацию таким образом. Вспомним прошлый сезон: никто бы не сказал, что «Астон Мартин» пробьется на второе место. В «Ф-1» всегда есть фактор неизвестности и вещи, которые не замечают. К тому же команда ограничена потолком расходов, и есть девять соперников, пытающихся понять, почему она так быстра.

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