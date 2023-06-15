В «КАМАЗ-мастер» рассказали, от каких иностранных деталей отказалась команда

«Команда постоянно работает над импортозамещением. Спортивный двигатель, который с 2016 года был укомплектован лишь блоком управления российского производства, теперь укомплектовывается и датчиками отечественного производства. Это обеспечивает мощностные показатели и надёжность.



Также провели успешные испытания распределительного вала, активно используем передовые покрытия деталей двигателя», — отметила пресс-служба команды.