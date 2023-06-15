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В «КАМАЗ-мастер» рассказали, от каких иностранных деталей отказалась команда

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» сообщила, что отказалась от иностранных деталей.

В «КАМАЗ-мастер» рассказали, от каких иностранных деталей отказалась команда
© Betassist

«Команда постоянно работает над импортозамещением. Спортивный двигатель, который с 2016 года был укомплектован лишь блоком управления российского производства, теперь укомплектовывается и датчиками отечественного производства. Это обеспечивает мощностные показатели и надёжность.

Также провели успешные испытания распределительного вала, активно используем передовые покрытия деталей двигателя», — отметила пресс-служба команды.

Напомним, российская команда «КАМАЗ-мастер» пропустила ралли-рейд «Дакар» в этом году. Причиной такого решения послужил тот факт, что Международная автомобильная федерация (ФИА) обязала россиян подписать анкеты, осуждающие специальную военную операцию (СВО). В команде отметили, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов.

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