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Источник: Хэмилтон не продлит контракт с «Мерседесом» во время Гран-при Канады

Известный журналист Дэвид Крофт заявил, что «Мерседес» не готовит пресс-релиз по поводу продления контракта с семикартным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

Хэмилтон не продлит контракт с «Мерседесом» во время Гран-при Канады
© Чемпионат.com

«Как я понимаю, а я просмотрел все свои чаты сегодня утром, на этой неделе ничего нового для Льюиса Хэмилтона не будет, как и объявления «Мерседеса».

Да, в начале недели мы видели несколько «дразнящих» заявлений от Тото Вольфа (руководителя «Мерседеса» – Прим. «Чемпионата»). Он был вместе с Льюисом в Нью-Йорке, где они, по всей видимости, один или два раза обсуждали контракт.

Контракт Льюиса, который, скорее всего будет заключён на два года с опцией продления ещё на один, не будет объявлен на этой неделе», – приводит слова Крофта портал Crash.

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