В Канаде стартует восьмой этап сезона "Формулы-1"

Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Канады - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме имени Жиля Вильнёва.

Двукратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен уверенными шагами идет к третьему титулу. Пилот "Ред Булл" выиграл пять гонок из прошедших семи, в том числе три последние, и уже на 53 очка опережает ближайшего преследователя - партнера по команде мексиканца Серхио Переса. А вот позади лидера чемпионата намечается интересная борьба. Если на старте сезона второй командой после "Ред Булл" был "Астон Мартин" в лице испанца Фернандо Алонсо, то на последнем этапе компанию Ферстаппену на подиуме составили пилоты "Мерседеса" - семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и его соотечественник Джордж Расселл. Если немецкий коллектив продолжит прогрессировать, то сможет навязать Пересу борьбу за вице-чемпионство.

Автодром имени Жиля Вильнёва построен на искусственном острове Нотр-Дам на реке Святого Лаврентия. Канадская трасса славится как километровыми скоростными прямыми, так и сложными изгибами, преодоление которых играет немалую роль при итоговой классификации. К тому же заградительные барьеры, которых надо избегать, находятся рядом с трассой. Самым же опасным местом автодрома является отбойник в последнем повороте, который в 1999 году приобрел имя "Стена чемпионов", поскольку тогда свои машины на этом месте разбили немец Михаэль Шумахер, британец Дэймон Хилл и канадец Жак Вильнёв.

Рекордсменами по числу побед на Гран-при Канады являются Михаэль Шумахер и Хэмилтон, которые побеждали по семь раз. Среди действующих пилотов, помимо Хэмилтона, по разу в Канаде побеждали Алонсо и Ферстаппен.