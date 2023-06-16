Выяснилось, за сколько Алонсо продал свой Ferrari Enzo

Автомобиль Ferrari Enzo, принадлежавший испанскому гонщику «Астон Мартин», двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо, был продан на торгах Monaco Car Auctions по цене € 5,4 млн. Об этом информирует SASATIMES.

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Машина выполнена в красном цвете и оснащена двигателем мощностью 660 лошадиных сил, шестилитровым мотором V12, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом. Авто может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,65 секунды. Максимальная скорость может достигать 365 км/ч.

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