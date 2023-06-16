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Фернандо Алонсо выручил € 5,4 млн от продажи Ferrari Enzo

Автомобиль Ferrari Enzo, принадлежавший испанскому гонщику «Астон Мартин», двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо, был продан на торгах Monaco Car Auctions по цене € 5,4 млн. Об этом информирует SASATIMES.

Выяснилось, за сколько Алонсо продал свой Ferrari Enzo
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Машина выполнена в красном цвете и оснащена двигателем мощностью 660 лошадиных сил, шестилитровым мотором V12, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом. Авто может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,65 секунды. Максимальная скорость может достигать 365 км/ч.

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В настоящий момент Алонсо замыкает топ-3 общего зачёта пилотов, имея в активе 99 очков. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (170 баллов). На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 117 баллов.

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