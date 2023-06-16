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Льюис Хэмилтон назвал пилота, на которого хотел быть похож в 5 лет

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о легендарном бразильском гонщике Айртоне Сенне. На Гран-при Канады 2017 года Хэмилтону после того, как он сравнялся с Сенной по числу выигранных поул-позиций, подарили шлем, принадлежавший бразильцу.

Льюис Хэмилтон назвал пилота, на которого хотел быть похож в 5 лет
© Чемпионат.com

«Я этого уже не помню. Я действительно сразу не могу вспомнить те события, мне нужно было бы посмотреть видео или что-то в этом роде. У меня плохая память. Для меня это было очень сюрреалистично. Помню, как в возрасте пяти лет вместе с папой смотрел и мечтал быть похожим на Айртона.

Тогда моей мечтой было попасть в Формулу-1 и сделать что-то похожее на то, что делал он. А потом обнаруживаешь, что по результатам мы равны, что в конечном счёте несправедливо, потому что в наше время гонок гораздо больше, чем было тогда», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

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