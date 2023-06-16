Гонщик Сайнс ответил, как победить Ферстаппена

«Как победить Макса? В первую очередь «Ред Булл» должны уйти. Тогда, возможно, получится. Один уикенд быстрейшими будем мы, потом после нас «Мерседес» и «Астон Мартин». Второе место — не наша цель. Мы хотим быть первыми. Вот поэтому я больше, чем когда-либо, провожу время в Маранелло на симуляторе, чтобы помочь команде двигаться в правильном направлении», — приводит слова Сайнса GPBlog.