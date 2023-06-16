Первая тренировка Гран-при Канады «Формулы-1» завершена досрочно

Первая свободная практика в рамках Гран при Канады «Формулы 1» была завершена досрочно из за отказа системы телевизионного наблюдения, сообщает пресс служба чемпионата.

Первая тренировка в Монреале была прервана спустя восемь минут после начала, когда появились красные флаги из за остановки на трассе пилота «Альпин» Пьера Гасли. Заезды так и не были возобновлены.

В сообщении Международной автомобильной федерации (FIA) говорится о неисправности системы видеоконтроля (CCTV), ответственность за которую несут местные промоутеры и которую использует дирекция гонки.