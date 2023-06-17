$83.65-0.3191.63+0.67

Сайнс разбил машину в 3-й практике перед Гран-при Канады, сессию остановили красными флагами

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в существенную аварию.

Сайнс разбил машину в 3-й практике перед Гран-при Канады
© Sports.ru

Инцидент произошел в заключительной тренировке перед Гран-при Канады. Сессия проходит в дождевых условиях.

Испанца развернуло в первом повороте, болид влетел в барьеры и лишился носового обтекателя. Также пострадала задняя часть машины.

«Извините, ребята. Я попал в аварию», – сообщил Карлос по радио.

Сессию прервали красными флагами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители